Rapina fuori da una sala scommesse nel quartiere Aurora a Torino: due arresti

Torino – La Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, gravemente indiziate di aver commesso, in concorso tra loro, una rapina pluriaggravata ai danni di un uomo, nello scorso mese di Gennaio. I due, egiziani di 22 e tunisino di 40 anni, avevano seguito fuori dalla sala scommesse del quartiere Aurora un cittadino che aveva da poco riscosso una vincita di 3.000 euro: l’uomo, una volta all’esterno, era stato raggiunto e aggredito dalla coppia: dopo averlo spintonato e strattonato, i due erano riusciti a rubargli il borsello contenere il denaro, documenti personali, il cellulare e il bancomat. La vittima, nel tentativo di inseguire uno dei suoi aggressori, era, poi, stato spinto con violenza dal complice con una spallata, rovinando un’altra auto n sta e riportando lesioni. Il provvedimento cautelare è stato adottato in virtù delle risultanze delle indagini svolte dai poliziotti della Squadra Mobile torinese, che hanno acquisito importanti elementi indiziari a carico dei due indagati tramite l’analisi dei filmati delle telecamere della zona.