Sovrintendente penitenziario, aggredito da un detenuto di 19 anni, finisce all’ospedale: prognosi di sette giorni

Sanremo (IM) – Ormai le carceri italiane – e quelle del Nord Ovest non fanno differenza – sono diventato un Far West dove i detenuti aggrediscono i sorveglianti sempre più di frequente. Ieri sera un detenuto di 19 anni con fine pena nel 2027 ha aggredito con pezzi di mattonella un sovrintendente di polizia penitenziaria perché non voleva rientrare in cella. Secondo quanto ricostruito, il diciannovenne avrebbe spezzato delle mattonelle dal rivestimento della stanza usando poi i frammenti come arma. Durante l’aggressione si è anche ferito al collo. Il poliziotto, intervenuto per riportarlo alla calma è stato a sua volta colpito con violenza alla testa ha una prognosi di sette giorni.