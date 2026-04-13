Ubriaco fermato dai Carabinieri dopo aver creato scompiglio in un bar

Cassano Spinola (AL) – È stato arrestato un uomo di 50 anni che aveva alzato il gomito in un locale di Cassano Spinola. L’uomo, dopo il rifiuto del gestore di servirgli altro alcool, si è esibito in atteggiamenti molesti, impedendo lo svolgimento dell’attività e disturbando i clienti per poi uscire dal bar a bordo della propria auto. I militari si sono messi alla ricerca dell’uomo individuandolo lungo la provinciale per Villalvernia dove nel frattempo era uscito di strada salvo poi rimettersi in carreggiata nonostante gravi danni riportati al mezzo. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato una breve fuga, interrotta dopo pochi metri dalla pattuglia che è riuscito a bloccarlo. All’arrivo del personale sanitario del 118, infine, si è scagliato anche contro i soccorritori ferendoli. Una volta riportata la calma, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il Tribunale di Alessandria, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.