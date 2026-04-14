Entra in chiesa e impazzisce durante la messa: paura ad Alessandria

Alessandria – Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, Lunedì 13 Aprile, alla parrocchia di Santa Maria del Carmine, in via Guasco ad Alessandria, dove un uomo ha fatto irruzione durante la messa, creando scompiglio tra i fedeli. Intorno alle 18, l’individuo è entrato in chiesa iniziando a dare in escandescenze e a rovesciare alcuni oggetti. Avrebbe anche tentato di accedere alla sacrestia, ma i presenti sono riusciti a impedirglielo mantenendo la porta chiusa. All’esterno, un uomo ha provato a calmarlo senza successo. All’arrivo della Polizia, intervenuta rapidamente, l’uomo si è dato alla fuga. Non si registrano feriti, ma grande spavento tra i presenti e funzione interrotta. Gli agenti avrebbero già individuato il presunto responsabile grazie alle testimonianze al sistema di videosorveglianza della chiesa. Sono in corso accertamenti.