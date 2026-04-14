Evaso il minorenne che aveva seminato il panico ad Acqui Terme

Torino – Domenica mattina il giovane di 17 anni, che aveva compiuto una serie di aggressioni e tentativi di rapina ad Acqui Terme, già scappato dal centro di prima accoglienza e arrestato dai Carabinieri di Acqui Terme, è evaso dal carcere minorile di Torino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avrebbe sottratto un mazzo di chiavi, raggiunto il cortile interno e scavalcato il muro di cinta, riuscendo a dileguarsi. La fuga è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che mostrano il ragazzo mentre attraversa il cortile e si arrampica oltre la recinzione. Quando è scattato l’allarme, però, di lui non c’era già più traccia. Era stato fermato a suo tempo per aver cercato di rapinare una ragazza, riuscita a fuggire, per poi aggredire un automobilista ferendolo con un coltello. Giunto poi in Via Trieste aveva aggredito e ferito un uomo di 76 anni al quale era riuscito a rubarei l’auto, ma il pensionato aveva reagito afferrando l’auto da una maniglia della portiera facendo sbandare il teppista che centrava sette auto parcheggiate. L’uomo riportava la frattura del perone e il “maranza” riusciva a scappare a piedi. I Carabinieri l’hanno fermato al Mc Donald’s. Ma ora lui è svanito nel nulla.