Fuga in autostrada con targa di cartone: arrestato grazie al nuovo codice della strada

Genova – Una targa di cartone scritta a mano, una Honda Hornet 600 e una fuga spericolata sulla A10. È finita in manette, con applicazione degli arresti domiciliari, la vicenda di un motociclista fermato dalla Polizia Stradale a Genova. Tutto è iniziato intorno alle 17, lungo l’autostrada A10 in direzione Genova. Gli agenti a bordo di una volante notano un motociclo nero con un solo occupante. Al posto della targa regolare, una rudimentale targa di cartone con una scritta. Un’anomalia evidente che spinge gli operatori ad intimare l’alt per il controllo. Invece di fermarsi, il centauro accelera improvvisamente, si inserisce in mezzo al traffico e inizia una pericolosa fuga tra le corsie, zigzagando tra auto, sorpassando a destra e compiendo manovre azzardate per seminare gli inseguitori gli inseguitori, Grazie alla pronta reazione degli agenti, il motociclista è stato raggiunto e bloccato poco dopo. Il conducente è risultato essere il proprietario del veicolo, una Honda Hornet 600, priva di copertura assicurativa, senza revisione biennale e con evidenti irregolarità. Dopo l’arresto e le formalità di rito, il motociclista è stato accompagnato agli arresti domiciliari.