In sedia a rotelle spara con un fucile contro un bar: nessun ferito

Torino – Ha spinto la carrozzina fino a quando non è arrivato di fronte ad un locale di via Cuneo, all’angolo con Corso Vercelli. E lì ha fatto fuoco con un fucile. Ha sparato un colpo che ha distrutto la vetrata di un bar ma fortunatamente non ha ferito nessuno. La follia è andata in scena intorno alla mezzanotte di Domenica.Siamo nel quartiere Aurora, zona nord della città. Un angolo di Torino dove episodi di microcriminalità, denunciano i cittadini, sono all’ordine del giorno. Ma quello che è avvenuto l’altra sera è un caso a parte, un fatto che poteva finire in tragedia. Tutto nasce da una discussione: due uomini – uno italiano e l’altra albanese . avrebbero litigato all’interno del Sinora Caffè per motivi ancora da accertare. I toni si scaldano, in breve degenerano. Finché il primo, persona disabile sulla sedia a rotelle, sembra desistere. Esce dal locale, molto frequentato soprattutto nel week-end e si allontana. La lite sembra finita lì. Ma dopo qualche minuto torna indietro con l’aria tutt’altro che distesa. Lo vedono davanti al bar mentre con una mano spinge la carrozzina e con ‘altra impugna un fucile a canne mozze. Si ferma e spara contro la vetrata del locale, terrorizzando i presenti. I residenti del palazzo del bar e quelli degli edifici accanto si svegliano per il boato, mentre l’uomo si dà alla fuga, Quando nel cuore della notte la Polizia arriva sul posto, allertata da una chiamato al 112, inizialmente trova solo i vetri infranti a terra. Ma ascoltando i testimoni e cercando di ricostruire la vicenda gli agenti delle squadre Volanti, con la Squadra Mobile, riescono ad identificare il malvivente. Anche perché l’uomo aveva lasciato le chiavi nel locale, ritrovate dalla Scientifica durante i rilievi. Lo arrestano in Corso Mortara, distante circa un chilometro e mezzo dal locale. L’uomo di 45 anni, Diego Somà, era già noto alle Forze dell’Ordine. In passato avrebbe compiuto diverse rapine e ora è accusato di detenzione e porto d’arma comune da sparo e esplosivo. Nel suo appartamento i poliziotti trovano il fucile a canne mozze e diverse munizioni nell’armadio della camera da letto. Nascosta accanto al letto c’è una bomba a mano modello M75 con una cordicella collegata alla spoletta pronta all’uso.