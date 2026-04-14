Muoiono due cani nell’incendio di casa

Valenza (AL) – Non è servito purtroppo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati per un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in un alloggio di Via Alfieri, a salvare la vita di due cani imprigionati tra le fiamme quasi certamente innescate da un corto circuito in cucina. Si sono sviluppate rapidamente mentre i residenti sono riusciti a mettersi in salvo. Ma non è stata la stessa cosa per i due cani che sono morti. Sul posto, oltre ai Pompieri, anche una pattuglia della Polizia Locale, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi del caso per stabilire l’esatta dinamica del grave incidente.