Scoppia un’incendio in un’azienda chimica alle porte di Milano: pompieri al lavoro, nessun ferito

Solaro (MI) – Un incendio è scoppiato all’interno di un capannone di un’azienda chimica di corso Europa a Solaro specializzata nella produzione di detergenti nella mattinata di Mercoledì 15 Aprile. Il rogo, stando a quanto trapelato, ha interessato un macchinario all’interno del capannone. Le cause, per il momento, sono in fase di accertamento. Tutto è accaduto poco prime delle 8, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti sette mezzi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano. In poco più di un’ora il rogo era sotto controllo. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto anche un’ambulanza della Croce Verde a scopo precauzionale. Per il momento non si registrano né persone ferite né intossicate. Per gli accertamenti sull’incendio, invece, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Desio.