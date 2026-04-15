Calcio Coppa Italia Eccellenza – Alessandria eliminata a testa alta dalla Coppa: vince il Montecchio 3-1

Montecchio ( K-Sport Montecchio – Alessandria 3-1) – L’Alessandria esce a testa alta dalla Coppa Italia Eccellenza grazie alla sconfitta per 3-1 ai danni del Montecchio, dopo che la gara di andata si era conclusa 2-1 in favore dei grigi. Nonostante la buona prestazione fornita, alla fine sono stati i padroni di casa ad imporsi: una sconfitta che non toglie niente alla splendida stagione dei grigi: già vincitori del campionato di Eccellenza e promossi in D. Montecchio Gallo già in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo con le reti al 20′ e al 39′ di Broso e Magnanelli. Riequilibra il risultato nel computo totale delle due partita Ventre al 64′ per il 2-1. All’80’ però, ancora Broso sigla il gol qualificazione per i padroni di casa.

K-Sport Montecchio – Alessandria

Gol: pt 29′ Broso, 39′ Magnanelli; st 64′ Ventre, 80′ Broso

K-Sport Montecchio (4-3-3): 1 Cerretani; 2 Fabbri, 4 Dominici, 5 Mistura, 3 Notariale (66’Procacci); 11 Romualdi (71′ Torelli), 6 Carta, 8 Magnanelli (92′ Nobili); 10 Buonavoglia, 9 Broso (85′ Rivi), 7 Peroni (66′ Sollaku). In panchina: 12 Bellucci, 14 Montagna, 17 Paiardini, 20 Bardeggia. All. Magi

Alessandria (4-3-3): 1 Menino; 24 Cirio, 6 Cesaretti (82′ Vanegas), 5 Tos, 4 Morganti (61′ Ventre); 29 Nani, 8 Nicco, 7 Picone (69′ Grandoni); 11 Piana, 9 Diop (75′ Cargiolli), 16 Pellegrini (90′ Camara). In panchina: 22 Colla, 3 Laureana, 16 Straneo, 28 Merlo. All. Merlo

Arbitro: Aprile di Caserta