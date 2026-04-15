Chiuso fino a maggio per ristrutturazione l’ufficio postale di Pontestura

Pontestura (AL) – Nell’ambito del “Progetto Polis, inizia la ristrutturazione dell’Ufficio Postale. L’intervento proseguirà fino a tutto il mese di maggio. Chi avesse bisogno può rivolgersi all’ufficio postale di Camino aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45. Col Progetto Polis, Poste Italiane intende potenziare lo sviluppo dei servizi digitali. Tutta l’iniziativa è valorizzata secondo la metodologia innovativa True Value, che consente di coniugare la prospettiva finanziaria a quella della sostenibilità, per misurare l’efficacia dei progetti in termini di benefici, principalmente per la collettività.