È morto a 73 anni Luciano Mariano, notaio e presidente della Fondazione Cral

Alessandria – Per un improvviso malore (forse dovuto a un infarto o a un trauma) che non gli ha lasciato scampo, è morto il dottor Luciano Mariano, tortonese, 73 anni, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Notaio in Alessandria, Mariano si era laureato all’Università degli Studi di Pavia in Giurisprudenza il 10 luglio 1979 con una tesi in Diritto Romano, per poi vincere il concorso da Notaio per cui aveva lo studio ad Alessandria in Corso Virginia Marini 103. È stato funzionario nell’Azienda Ospedaliera di Tortona (1979-1980), quindi praticante nello studio notarile Pilotti di Tortona, e poi funzionario dal 1986 al 1992 della Camera di Commercio di Alessandria per diventare notaio nel 1992 a Felizzano. Nel 1993 approdava come notaio ad Alessandria. Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Solidal Onlus di Alessandria nel 2015, tre anni dopo, nel 2018, entrava nel Cda della Fondazione Cral come vicepresidente e nel 2019 era eletto Presidente. Il 2 giugno del 2021 è stato nominato Commendatore della Repubblica italiana; il 6 ottobre dello stesso anno Accademico di merito dell’Accademia Bonifaciana.

Aggiornamento Ansa delle 13:18 – Secondo le prime informazioni a disposizione, si tratterebbe di un incidente domestico, per una caduta dalle scale.