Gdf scopre evasione milionaria di un concessionario: sequestrate 22 auto

Savona (Ansa) – Un’ispezione operata dagli uomini della Gdf di Savona nei confronti di una società attiva nel commercio di auto con sede in Albenga (Savona) ha portato a scoprire come il concessionario abbia accettato nel corso degli anni pagamenti in contanti per l’acquisto di veicoli anche di pregio. I pagamenti ricevuti in assegni non venivano mai associati alla fattura emessa (quando veniva emessa) ma, a seconda delle esigenze, ad altre fatture. In alcune circostanze, poi, le auto lasciate in permuta dai clienti non ‘passavano’ nella contabilità della società e risultavano cedute direttamente dall’ignaro ex proprietario anziché dalla concessionaria. L’imprenditore, inoltre, negli ultimi cinque anni, aveva presentato dichiarazioni dei redditi vicine allo zero, nonostante l’elevato tenore di vita, il consistente volume di autoveicoli venduti, gli incassi percepiti e gli immobili acquisiti dall’intero nucleo familiare. Al termine della verifica fiscale i militari hanno constatato ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell’Irap per oltre 2,3 milioni di euro e un’Iva evasa superiore ai 250 mila euro e hanno richiesto alla Agenzia delle Entrate l’adozione delle misure cautelari reali amministrative, ovvero un vincolo di indisponibilità sui beni per evitare la dispersione patrimoniale. Il provvedimento è stato eseguito sui conti correnti della società e dell’imprenditore oltre che su 22 autoveicoli attualmente interessati dalle procedure di pignoramento. Violata anche la normativa antiriciclaggio che vieta il trasferimento di denaro contante oltre precisi limiti quantitativi. Sotto questo profilo, i finanzieri hanno accertato trasferimenti di denaro avvenuti in contanti per importi superiori alle soglie di legge e hanno elevato e trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato, complessivamente, nei confronti del titolare del concessionario e dei suoi clienti 56 processi verbali di contestazione di sanzioni amministrative antiriciclaggio per un ammontare di oltre 2 milioni 800 mila euro.