Rapinava le farmacie armato di coltello: fermato un uomo di 52 anni

Torino – Ha rapinato una farmacia e ha tentato di rapinane un’altra nel centro di Torino, minacciando il personale con un coltello. Un uomo di 52 anni, ritenuto responsabile dei fatti, è stato fermato dalla Polizia di Stato. I due episodi risalgono al giorno precedente al fermo e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, l’uomo agiva con il volto parzialmente coperto da cappuccio e occhiali da sole. In un caso è riuscito a farsi consegnare il denaro, oltre 1.200 euro, mentre nel secondo il colpo non è andato a segno. Il presunto responsabile è stato individuato e fermato il giorno successivo mentre camminava per strada. Durante le perquisizioni sono stati trovati gli abiti, le scarpe e il coltello utilizzati per le rapine. Determinanti anche le testimonianze e il riconoscimento fotografico da parte delle vittime. Il 52enne, italiano, era già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi e già posto a misure cautelari. Il fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare in carcere al Lorusso e Cutugno.