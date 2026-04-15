Sorpreso nel 2025 con oltre 30 chili di droga: uomo di 44 anni residente a Casale finisce in carcere a Vercelli

Casale Monferrato (AL) – Un cittadino albanese di 44 anni, domiciliato nel casalese, è stato arrestato dalla Polizia di Casale Monferrato in esecuzione di un’ordine di traduzione in carcere per cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica dal Tribunale di Vercelli. Nell’Agosto 2025 l’uomo, all’epoca dei fatti residente nel milanese. è stato arrestato a Casale Monferrato poiché trovato in possesso di circa 10 chili di cocaina e circa 20 chili di hashish. La misura precautelare era stata convalidata dal Gip del Tribunale di Vercelli, e applicata con la misura cautelare della detenzione domiciliare sul territorio monferrino. L’uomo, con un excursus criminale di rilievo per reati contro il patrimonio e inerenti agli stupefacenti, al termine dell’iter giudiziario conclusosi il 24 Marzo 2026 con il rigetto del ricorso per Cassazione inerente all’ultimo illecito contestato, è risultato destinatario di un cumulo di pene consistenti in 7 anni, 5 mesi e 27 giorni di reclusione più di 24.000 euro di multa. Per tale motivo, la Procura della Repubblica di Vercelli ha emesso il provvedimento di esecuzione applicato dai poliziotti del Commissariato di Casale Monferrato con traduzione del soggetto presso la Casa Circondariale di Vercelli.