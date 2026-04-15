Travolta e uccisa da un mezzo anziana di 86 anni

Torino – Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nella mattinata odierna in Corso Unione Sovietica, all’angolo con via Bordighera, a Torino, dove si è verificato un grave incidente stradale. Una donna di 86 anni è stata investita da un mezzo ed è purtroppo deceduta; inutili i tentativi dei sanitari. Sull’accaduto indaga ora la Polizia locale. Secondo i primi accertamenti, l’anziana sarebbe stata travolta mentre attraversava la strada non da un’auto ma da un mezzo pesante potrebbe non essersi accorto i quanto accaduto e aver così proseguito la sua marcia. La dinamica e glia accertamenti sono al vaglio degli investigatori per verificare con chiarezza come si sono svolti i fatti.