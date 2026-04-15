Truffano un’anziana a Genova: bloccati a Milano dalla Polizia

Genova – Un brasiliano di 25 anni e un italiano di 27 sono stati arrestati e poi rimessi in libertà con la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per una presunta truffa ad un’anziana avvenuta l’8 Aprile a Genova. Era stata la Polizia del capoluogo ligure, dopo la truffa in casa della signora di 77 anni, a segnalare l’auto sospetta con due persone a bordo nella zona di Marassi, poi bloccata a Milano con il ragazzo di 27 anni, mentre il brasiliano è stato preso su un treno da Milano a Napoli con 2.000 euro e gioielli nascosti. I due, secondo le accuse, avrebbero usato la scusa di dover verificare a domicilio dei gioielli e delle banconote dell’anziana perché sospettate di essere provento di una rapina.