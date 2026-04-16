Chiuso un locale a Casale Monferrato: risse, spaccio di droga e aggressioni

Casale Monferrato (AL) – Le attività di controllo e monitoraggio condotte dai Carabinieri di Casale Monferrato hanno portato alla chiusura temporanea di un esercizio pubblico, punto di riferimento per la movida cittadina. Nel corso dei mesi, il locale, gestito da un uomo di 39 anni, era diventato teatro di violenze, spaccio di droga e un luogo di ritrovo per individui pericolosi, con precedenti di Polizia, compromettendo la sicurezza pubblica e l’ordine del quartiere. L’episodio determinante per la richiesta di sospensione della licenza si è verificato il 28 Marzo scorso quando, durante una perquisizione straordinaria di presidio del territorio, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione mirata con il supporto delle unità cinofile, arrestando un uomo di 28 anni di Camino, trovato in possesso di marjuana e hashish già confezionate in dosi per la vendita. Il giovane deteneva inoltre la somma di 870 euro in banconote di piccolo taglio, sequestrata dai Carabinieri in quanto ritenute provento dell’attività illecita. Il locale è stato, inoltre, teatro di gravi episodi di aggressione. Il 2 Agosto scorso, infatti, due giovani sono stati aggrediti da due dipendenti della struttura. Le vittime hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili con prognosi di dieci e ventiquattro giorni. Le operazioni, condotte in sinergia dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, hanno riguardato anche episodi di estrema gravità verificatisi durante le festività. Nella notte di Natale del 2025, un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica ha minacciato gli avventori con un coltello, pretendendo la consegna di dosi di stupefacente. La ricorrenza di risse, spesso alimentate dall’abuso di sostanze alcoliche, è stata segnalata dai Carabinieri con cadenza regolare tra Settembre e Gennaio, consolidando la necessità di un provvedimento sanzionatorio esemplare volto a tutelare la collettività e a ripristinare la legalità nella zona centrale di Casale Monferrato, che il Questore di Alessandria ha adottato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS e che questa mattina è stato notificato alle Forze dell’Ordine.