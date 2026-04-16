Incendio a San Fruttuoso: in fiamme un canneto

Genova – Un incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle 21 nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Sul posto i Vigili del Fuoco che, per lavorare, hanno chiuso al traffico via Berghini invasa tra l’altro, come tutta la zona, da un denso fumo. Molte le telefonate dei cittadini al numero di emergenza. Il rogo è stato domato intorno alle 22, ma le operazioni di bonifica sono durate oltre la mezzanotte. Sul posto c’è ancora un’ambulanza e la Polizia locale. A bruciare è stato un canneto vicino a una zona verde costeggiata da orti e alberi, all’altezza del civico 27, poco dopo l’incrocio con via Santolini. La strada è stata riaperta qualche minuto dopo la mezzanotte.