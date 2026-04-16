La Guardia di finanza smantella organizzazione dedita alla vendita di merce contraffatta

Alessandria – La Guardia di finanza ha condotto un’operazione finalizzata al sequestro di merce contraffatta ad Alessandria. Hanno smantellato un’organizzazione strutturata dedita alla vendita di prodotti falsi, attiva non solo sul territorio ma anche attraverso marketplace online. Sequestrati oltre 2 milioni di articoli per un valore stimato superiore ai 2 milioni. Cinquanta le persone denunciate. Il quadro nazionale conferma la portata del fenomeno: nel 2025 sono stati eseguiti 9.004 interventi, con 4.066 soggetti denunciati e oltre 81 milioni di prodotti contraffatti sequestrati. Tra le categorie più colpite figurano giocattoli, packaging e oggettistica religiosa, mentre sul fronte della tutela del made in Italy sono stati sequestrati anche milioni di prodotti con falsa indicazione d’origine. Per i consumatori che acquistano merce contraffatta le sanzioni possono arrivare fino a 7.000 euro.