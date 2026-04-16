Pallacanestro Eurolega – Buona prestazione dell’Olimpia Milano ad Atene, nonostante la sconfitta

Atene ( Olympiakos – Olimpia Milano 85-76) – Contro la capolista che aveva bisogno di vincere per certificare il primo posto, l’Olimpia ha giocato una partita onorevole. Ha tenuto per l’intero primo tempo, chiuso sotto di due, poi ha resistito allo tsunami avversario del secondo tempo risalendo fino a meno otto, palla in mano, costringendo l’avversaria a giocare fino in fondo. 85-76 il finale. L’Olimpia ha segnato 15 triple, ha difeso bene tranne qualche minuto di vuoto contro una squadra fortissima, trovando poco dentro l’area. La differenza è stata nei tiri liberi, 17 contro tre in termini di punti raccolti. L’Olimpia, senza Zach LeDay e Marko Guduric, con buoni minuti nel quarto periodo di Bryant Dunston, come ancora difensiva, ha replicato a tutti i tentativi dell’Olympiacos di rendere la partita facile, mostrando carattere e voglia di salire di tono.

Olympiakos – Olimpia Milano

Parziali: 26-23/21-22/21-10/17-21

Olympiakos: Vezenkov 20, Dorsey 18, Milutinov 13 rimbalzi 15, Hall 14, Joseph 5, Fournier 6, McKissic 3, Peters 2, Walkup 2 assist 6, Ward 2, Papanikolaou 0, Fall 0.. Coach Bartzokas.

EA7 Emporio Armani Milano: Shields 24, Brooks 13, Bolmaro 9 assist 5, Mannion 8, Booker 7, Ricci 6 rimbalzi 6, Ellis 3 assist 8, Nebo 3 rimbalzi 8, Sestina 3, Tonut 0, Diop 0, Dunston 0.. Coach Poeta.