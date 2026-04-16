Pallacanestro Serie B – Il Monferrato batte il Lumezzane: quinta vittoria nelle ultime sei giocate

Casale Monferrato (Monferrato Basket – Luxarm Lumezzane 92-75) – Dopo la pausa per il turno di riposo, la Novipiù M.B. di coach Corbani torna in campo nell’impegno infrasettimanale per ospitare la LuxArm Lumezzane. Prima della sfida in Monferrato i bresciani occupavano il 14° posto nella classifica generale, con un record di 14 vittorie e 19 sconfitte. Buone notizie per la Novipiù dall’infermeria con Marcucci e Fiusco tornati a disposizione. Il primo tempo è decisamente avaro di emozioni. Lumezzane parte forte, con buone realizzazioni di Stefanelli e Siberna, poi però la squadra di coach Ciarpella si inceppa e Martinoni e compagni si portano avanti con merito. Il ritmo decisamente spezzettato non permette a nessuna delle due contendenti di accendersi. All’intervallo la MB è avanti 43-31. Il gioco è fortemente spezzettato anche nel secondo tempo. Lumezzane prova a variare il gioco, la MB schiera schemi difensivi a sorpresa. Nell’ultimo quarto gli ospiti producono il massimo sforzo offensivo, ma la Novipiù è attenta e trova dai “senatori” Zanzottera e Martinoni la tranquillità e i punti che le permettono di conquistare la vittoria numero nove della stagione, la quinta nelle ultime sei partite disputate.

Monferrato Basket – Luxury Lumezzane

Parziali: 21-18; 43-31; 70-50

Monferrato Basket.: Martinoni 28 (9/12, 0/5), Zanzottera 21 (3/9, 3/7), Rupil 15 (1/2, 3/7), Fiusco 11 (4/6), Guerra 6 (0/1, 1/6), Dia 5 (2/2), Marcucci 2 (1/2, 0/2), Giulietti 2 (1/3, 0/1), Osatwna 2 (1/1), Flueras (0/1 da tre), Quaroni. D’Ambrosio Angelillo n.e. All. F. Corbani.

Lumezzane: Galassi 20 (2/5, 3/8), Piccionne 17 (6/7, 1/3), Siberna 13 (3/5, 1/3), Stefanelli 11 (3/7, 1/10), Kekovic 8 (3/7, 0/1), Ohenhen 2 (0/3), Varaschin 2 (1/3), Ivanovskis 2 (1/2, 0/1), Deminicis (0/2 da tre), Angarica. Valle, Gelfi n.e. All. M. Ciarpella.