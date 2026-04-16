Pallacanestro Serie B interregionale – Il Gulliver Derthona vince una partita importante: battuta la capolista Sangiorgese

Tortona ( Gulliver Derthona – Sangiovese 75-66) – Ottima prestazione dei Leoni che vincono contro la capolista Sangiorgese con il risultato finale di 75-66, conquistando due punti fondamentali.Dopo una prima fase di gara caratterizzata dall’equilibrio, con le due squadre che si alternano tra parziali e controparziali, al rientro in campo i Leoni trovano il primo vero allungo, portandosi fino a più 12. La reazione di Sangiorgio non tarda ad arrivare: gli ospiti ribaltano il punteggio e mettono la testa avanti per la prima volta. Negli ultimi quattro minuti, però, l’aggressività difensiva dei Leoni fa la differenza: Sangiorgio realizza solo due punti contro i dodici di Tortona, che conquista così una vittoria importante.
Gulliver Derthona – Sangiorgese
Parziali: 17-17/17-17/21-16/20-16
Gulliver Derthona: Di Meo 22, Fogliato ne, Bottelli 2, Bresciani 6, Borasi, Chikal ne, Pisati 19, Bellinaso 10, Coulibaly 2, Bordoni, Josovic 14, Taverna. Coach Talpo
Sangiorgese: Testa 3, Tosetti 3, Lo 13, Milani ne, Dalcò 2, Baldassarre 6, Sakals 12, Lioni ne, Picarelli ne, Manenti 10, Lang 9, Picarelli 8. Coach Zambelli