Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte del notaio Luciano Mariano

Alessandria – Il notaio Luciano Mariano presidente della Fondazione Cral è stato trovato ieri mattina dai Carabinieri – allertati dagli addetti della Fondazione – riverso in una pozza di sangue ai piedi delle scale dell’appartamento di corso Virginia Marini dove si trova anche il suo studio notarile. I colleghi della Fondazione, non vedendolo arrivare in ufficio, verso le nove hanno dato l’allarme. Sul posto, oltre agli Uomini della Benemerita e all’ambulanza del 118, anche gli agenti della Polizia Scientifica che hanno effettuato i rilevi del caso per stabilire l’esatta causa del mortale incidente. Il decesso risalirebbe alla sera prima ma sarà l’autopsia disposta dall’Autorità Giudiziaria a definire i tempi e le cause del decesso.