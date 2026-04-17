In carcere i due responsabili di una violenza sessuale a Casale

Casale Monferrato (AL) – Il Gip del tribunale di Vercelli ha sottoscritto l’ordinanza di custodia cautelare a carico di due uomini perché sospettati di aver commesso una violenza sessuale e un furto. Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato monferrino sono scattate lo scorso Agosto, dopo la denuncia di una donna di 33 anni. Dopo essersi recata in un edificio verso ‘1 di notte insieme a una conoscente e a due uomini di 31 e 35 anni, la donna ha raccontato di essere stata costretta con ripetute intimidazioni a subire abusi sessuali da parte dei due uomini. Alla donna sono stati anche sottratti dei soldi. Una volta ricevuta la denuncia della donna, gli agenti hanno subito sequestrato l’edificio dove si erano svolti i fatti, per poi acquisire tutta la documentazione medica all’Ospedale dove la donna si era recata, oltre a sequestrare i suoi indumenti. Al termine dell’attività investigativa sono scattate le denunce nei confronti dei due uomini. Nei. mesi successivi si sono svolti ulteriori accertamenti tecnici, i quali hanno confermato il quadro indiziario.