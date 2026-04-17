Litiga per un parcheggio e minaccia la vicina con una pistola, arrestato

Montalenghe (TO) Ansa – Un uomo di 75 anni di Montalenghe è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Ivrea dopo che, al culmine di un litigio per il parcheggio condominiale, ha minacciato di morte la vicina puntandole un revolver alla fronte.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ubriaco, ha inizialmente insultato e minacciato la vicina di casa che lo ha invitato a fare attenzione durante le manovre con l’auto.

Subito dopo è tornato in casa per prendere un revolver carico con matricola abrasa, con il quale ha minacciato la donna puntandoglielo direttamente alla fronte da distanza ravvicinata.

Solo la pronta reazione della vittima e il successivo intervento del marito della donna, che è riuscito a disarmare l’uomo dopo una colluttazione, hanno evitato che la situazione potesse degenerare.

Dopo un iniziale tentativo di fuga a bordo della propria autovettura, il 75enne è stato rintracciato e bloccato poco dopo dai militari dell’Arma, mentre cercava di riavvicinarsi a piedi alla propria abitazione. Il gip di Ivrea ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla procura eporediese che ha coordinato le indagini.