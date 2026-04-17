Tenta di colpire la madre poi aggredisce i Carabinieri: arrestato giovane di 19 anni

Giussago (PV) – Per un giovane di 19 anni sono scattate le manette per aver minacciato e tentato di aggredire la madre durante una lite familiare. Dato l’allarme sul posto i Carabinieri che sono riusciti a mettere in sicurezza la donna e a bloccare il ragazzo che avrebbe opposto resistenza, arrivando ad aggredire anche i militari che hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in pochi giorni. Alla fine il giovane è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pavia. L’ipotesi di reato contestata è quella di resistenza a pubblico ufficiale, oltre ai fatti connessi alla violenza domestica. Per lui è previsto il rito direttissimo, nel corso del quale saranno valutate le responsabilità e le eventuali misure cautelari.