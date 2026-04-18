Denunciato un uomo di 48 anni per aver tentato di asportare 1000 litri di gasolio da una cisterna

Susa (TO) – i Carabinieri della Stazione di Susa, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Susa ed ai Carabinieri Forestali di Bussoleno, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 48 anni, ritenuto responsabile di tentativo di furto, inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose, avvenuto nel comune di Susa frazione Coldimosso, vicino all’autostrada A32. Lo scorso Febbraio, l’uomo ha tentato di asportare 1000 litri di gasolio da una cisterna, ma all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Bussoleno, immediatamente supportata dagli operatori della Centrale Operativa di Susa e dal successivo arrivo dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Susa, si è dato alla fuga provocando lo sversamento di circa 200 litri di gasolio sul suolo. Le indagini, avviate con tempestività per rintracciare il fuggitivo, hanno beneficiato della stretta collaborazione tra i reparti dell’Arma coinvolti. Attraverso l’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, i militari sono riusciti a identificare il presunto autore del furto, deferendolo prontamente all’Autorità Giudiziaria.