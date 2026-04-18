La Provincia di Asti ha perso oltre 750 aziende in un anno

Asti – Dal rapporto annuale di Infocamere in Provincia di Asti sono state chiuse più di 750 imprese nel 2025. È la seconda provincia con le maggiori perdite in Piemonte, in percentuale la prima in Piemonte. I numeri sono impietosi: le aziende registrate alla Camera di Commercio sono 755 in meno. I trimestri più bui sono stati il primo e l’ultimo, dove si è raggiunto il maggior numero di chiusure. In termini numerici, nel Basso Piemonte Solo la Provincia di Alessandria fa peggio con 1.490 cancellazioni. Male anche Cuneo (- 456), Biella (- 140), il VCO (-116) e Vercelli (-128). Trend positivo invece per la provincia di Novara (+98) e Torino (+364). La crisi la sentono soprattutto le imprese artigiane.