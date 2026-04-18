Minorenne diffonde le foto intime dell’amichetta: indagato a Biella

Biella – Un giovane di 16 anni ha diffuso le foto intime dell’”amica” di 15 anni poi diffuse sui social. La vicenda è riportata dal quotidiano La Stampa. Gli scatti sono stati diffusi, per poi diventare oggetto di commenti spietati. Tanto che, al reato di diffusione di materiale pedopornografico, si è aggiunto quello di istigazione al suicidio. Oltre al sedicenne, sono indagati altri sette ragazzi, tutti studenti.

La ragazza ha trovato la forza per raccontare ai propri genitori quanto accaduto, e quindi di presentare denuncia alla Polizia Postale. Gli ultimi ragazzini coinvolti, soltanto pochi giorni fa sono stati raggiunti in classe dagli Agenti di Polizia e sottoposti a una perquisizione.