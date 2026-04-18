Pallavolo Serie B1 – Vittoria importante per l’Alessandria Volley: battuta Aosta 3-0

Alessandria ( Alessandria Volley – Aosta Cogne Volley 3-0) – Altra vittoria per l’Alessandria Volley che sconfigge in casa Aosta e continua la sua marcia di avvicinamento verso un finale di stagione che potrebbe promettere scintille. Partita solida della formazione di coach Napolitano che in tutti e tre i set concede poco alle avversarie conducendo sempre per larghi tratti la partita. Nel primo si procede punto a punto fino allo stacco finale delle padrone di casa che chiudono sul 25-21. Nel secondo la storia non cambia, sempre le alessandrine davanti con un parziale recupero di Aosta ma alla fine è l’Acrobatica a spuntarla per 25-18. Nel terzo set le alessandrine mantengono il vantaggio e chiudono sul 25-19.

Alessandria Volley – Aosta Cogne Volley

Parziali: 25-21/25-18/25-19

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R. Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano

Aosta Cogne Volley: 4 Allasia, 14 Matteotti, 16 Edlund, 2 Costamagna, 3 Talerico, 6 Corniolo, 9 Ollino, 15 Lika, 17 Vitocco, 5 Tonello, 7 Renzi, 8 Bozzetti, 10 Marsengo, 16 Tamone, 11 Gueli, 12 Giovinazzo. Coach Matteotti