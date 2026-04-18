Parapendista rimane incastrato su un albero: salvato nel Canavese

Vico Canavese (TO) – Due squadre del del comando dei Vigili del Fuoco di Torino sono intervenute a Vico Canavese per soccorrere un parapendista che durante la discesa è rimasto incastrato con la vela tra i rami degli alberi a 8 metri d’altezza. I soccorritori hanno operato con tecniche SAF allestendo una manovra di scala controventata: una scala italiana mantenuta in posizione verticale tramite tiranti di corda. Questa tecnica, appartenente alla tradizione storica del Corpo, ha permesso al malcapitato di scendere a terra in totale sicurezza e autonomia.