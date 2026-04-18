Sotto processo per le molestie alla figlia bambina della compagna

Biella – Grazie alla denuncia effettuata da una giovane di 22 anni che ha avuto il coraggio di denunciare le molestie subite da bambina dal compagno della madre, E.L., rumeno di 56 anni che vive da tempo a Biella. Mercoledì è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale su minore con tutte le aggravanti del caso. Secondo l’accusa, per quattro anni, dal 2013 al 2017, avrebbe abusato della figlia di quella che era la sua compagna, iniziando quando questa aveva solo 9 anni. Tutto sarebbe iniziato durante una vacanza in Romania, quando aveva nove anni. Nei confronti dell’uomo sarà richiesta dal suo avvocato una perizia psichiatrica per capire se al momento dei fatti era in grado di intendere e volere.