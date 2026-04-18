Tentano di rubare nel cortile di un’abitazione: arrestati dalla Polizia

Alessandria – Gli operatori della Polizia di Alessandria hanno arrestato due uomini che nella tarda serata del 1 Aprile, hanno tentato di introdursi all’interno di un’abitazione. Intorno alle ore 21.30, la Sala Operativa della Questura riceve una segnalazione da parte di alcuni cittadini che riferiscono la presenza di due soggetti intenti a tentare di aprire alcune auto in sosta. All’arrivo delle pattuglie, i due uomini si erano già dileguati ma, a distanza di circa un’ora, arriva una nuova segnalazione analoga, relativa alla presenza di medesimi individui in una via distante 3 km. Le pattuglie intervenute, si sono recate subito sul posto, cinturando l’area interessata. Giunti all’esterno di una villetta bifamiliare recintata, gli operatori notano un uomo intento a osservare l’interno dell’abitazione e l’area circostante, svolgendo di fatto funzione di “palo”. Alla vista dell’auto di servizio, l’uomo tenta di darsi alla fuga, ma viene prontamente bloccato dal personale operante. Poco dopo, gli agenti notano, all’interno del cortile, un’autovettura con la luce dell’abitacolo accesa e la presenza di un secondo individuo al suo interno. Anche quest’ultimo tenta la fuga, ma viene intercettato e fermato dall’altra pattuglia, nel frattempo posizionatasi nella via parallela. Entrambi i soggetti, i cui capi di abbigliamento risultano coerenti con le descrizioni fornite nelle segnalazioni, vengono pertanto tratti in arresto per il reato di tentato furto in abitazione.