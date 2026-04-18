Uccide la ex moglie e il suo compagno, poi si toglie la vita lanciandosi dal castello

Cossombrato (AT) Ansa – Ha ucciso la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato. L’uomo e la ex erano entrambi albanesi: Astrit e Drita Koni, residenti da 20 anni in Italia. È accaduto nel piccolo borgo di Cossombrato, nell’astigiano, dove lui lavorava come giardiniere del castello, dal quale si è gettato per uccidersi. Koni, 59 anni, si sarebbe scagliato contro la ex moglie e il nuovo compagno utilizzando probabilmente una roncola. I corpi ormai privi di vita dei due sono stati rinvenuti in un’area agricola ai margini del centro abitato. Dopo aver compiuto il doppio delitto, Koni si è diretto verso il castello di Cossombrato, luogo a lui familiare visto che vi prestava servizio come giardiniere. Proprio grazie al possesso delle chiavi, l’uomo è riuscito ad accedere alla torre medievale senza destare sospetti, e si è suicidato gettandosi nel vuoto. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza ogni fase della dinamica del tragico fatto.