Calcio Serie A – Finisce in parità tra Roma e Atalanta: 1-1 che non cambia molto in classifica

Roma ( Roma – Atalanta 1-1) – Nella trentatreesima giornata di Serie A arriva un pareggio che serve a poco a Roma e Atalanta, la sfida dell’Olimpico finisce 1-1. Krstovic apre le marcature al 12’, poi Carnesecchi chiude la porta a Soulé e Malen con due grandi parate. Al 45’ Hermoso in girata pareggia i conti, e colpisce poi anche una traversa di testa nella ripresa. La Roma sale a 58 punti e aggancia il Como al quinto posto, l’Atalanta resta settima a quota 54 punti. I bergamaschi sono più vivaci in avvio, e al 12’ riescono a sbloccarla: De Roon recupera palla e innesca Krstovic, che con il destro diagonale potente a mezza altezza buca Svilar e firma l’1-0. Gli uomini di Gasperini reagiscono, ma Carnesecchi è super prima sul sinistro di Soulé e poi a tu per tu con Malen. A pochi istanti dall’intervallo ecco il gol del pareggio: assist di Rensch e girata vincente di Hermoso, per l’1-1 al 45’. Palladino inserisce Zalewski e Bernasconi per avere più freschezza in avvio di ripresa, ma è ancora Malen a spaventare la Dea (altra grande parata di Carnesecchi). Hermoso scheggia la traversa di testa, ma è l’ultimo squillo della sfida. Finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio: la Roma sale a 58 e aggancia il Como, in quinta (e sesta) posizione. L’Atalanta resta al settimo posto, sempre a -4.

Roma – Atalanta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 15’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui (dal 15’ st Pisilli), Cristante, Rensch (dal 33’ st Tsimikas); Soulé (dal 26’ st Robinio Vaz), El Shaarawy (dal 15’ st Venturino); Malen. All. Gasperini. In panchina. Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Angelino, Zaragoza.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 1’ st Kossounou), Djimsiti, Kolasinac (dal 1’ st Ahanor); Bellanova (dal 9’ st Bernasconi), de Roon, Ederson (dal 35’ st Pasalic), Zappacosta; De Ketelaere (dal 1’ st Zalewski), Raspadori; Krstovic. All. Palladino. In panchina . Sportiello, Pardel, Bakker, Obric, Musah, Samardzic, Scamacca.

Gol: 12’ Krstovic , 45’ Hermoso

Arbitro: Marcenaro.