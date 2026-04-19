Calcio Serie A – il Genoa batte il Pisa e si salva: toscani condannati alla B

Pisa ( Pisa – Genoa 1-2) – Nella trentatreesima giornata di Serie A, il Genoa batte 2-1 in rimonta il Pisa. All’Arena Garibaldi, i toscani passano con il colpo di testa da angolo di Canestrelli al 19′, ma tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa De Rossi la ribalta: Ekhator pareggia al 41′ su sponda di Baldanzi, poi Colombo trasforma al 55′ il calcio di rigore che vale la salvezza virtuale. Nerazzurri sempre ultimi a 18 punti insieme al Verona. Dalla partita dell’Arena Garibaldi arrivano due sentenze, non aritmetiche ma ormai inevitabili: la prima è la salvezza del Genoa, che vince 2-1 a Pisa in rimonta e sale a 39 punti insieme al Parma, a +11 sulla Cremonese (in attesa di Lecce-Fiorentina). La seconda è la retrocessione dei toscani, ormai condannati al ritorno in Serie B dopo solo una stagione nel nostro massimo campionato. Eppure, la giornata in Toscana parte bene per la squadra di Hjulmand: calcio d’angolo al 19′ battuto da Angori e colpo di testa vincente di Canestrelli che fa 1-0. Poco dopo, l’autore dell’assist si divora il raddoppio ed è un errore grave, perché al 41′ Ekhator sfrutta l’ottima azione combinata da Colombo e Baldanzi e fa pareggiare De Rossi prima dell’intervallo. A inizio ripresa, la rimonta si completa con il rigore provocato dal fallo di mano di Calabresi e trasformato da Colombo, che la mette sotto l’incrocio.

Pisa – Genoa

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi (61′ Vural), Caracciolo, Canestrelli; Touré (70′ Piccinini), Akinsanmiro (61′ Cuadrado), Aebischer, Angori; Tramoni (70′ Durosinmi), Loyola (55′ Meister), Moreo. In panchina. Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Hojholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. All. Hiljemark

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli (86′ Otoa), Baldanzi (65′ Messias), Amorim (79′ Vitinha), Masini, Martin; Colombo (79′ Ekuban), Ekathor (65′ Onana).In panchina. Leali, Sommariva, Zatterstrom, Lafont, Grossi, Ouedraogo. All. De Rossi.

Gol: 19′ Canestrelli, 41′ Ekhator, 54′ Colombo (rig.)

Arbitro: Crezzini di Genova