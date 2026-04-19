Calcio Serie A – Il Milan batte il Verona e aggancia il Napoli in classifica

Verona ( H.Verona – Milan 0-1) – Nella trentatreesima giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Verona e si prende il secondo posto.Al Bentegodi la decide Rabiot, che al 41′ raccoglie l’assist di Leao e batte Montipò. Nel finale, annullato il possibile raddoppio a Gabbia per fuorigioco di Gimenez. Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Roma e Napoli e non solo allunga sul quinto posto, ipotecando la Champions visto che è a +8 sui lariani, ma aggancia pure Conte. Poi, gli scaligeri devono cambiare: dentro Lirola per l’infortunato Oyegoke. Bartesaghi conclude con potenza di sinistro al 25′, poi 16 minuti dopo il vantaggio rossonero: inserimento di Rabiot premiato da Leao, il francese non sbaglia ed è 1-0. Prima dell’intervallo, però, Belghali parte in posizione regolare, facendosi tuttavia ipnotizzare da Maignan. Nella ripresa, dentro subito Vermesan al posto di Bradaric e il nuovo entrato, insieme a Bradaric, spaventa due volte Maignan. Al 74′, invece, Gabbia segna ma il potenziale 2-0 viene annullato per fuorigioco a inizio azione di Gimenez. Nel finale, vanno più vicini gli ospiti al 2-0 che l’Hellas all’1-1, ma Valentini salva sulla linea la conclusione di Saelemaekers.Rossoneri a 66 punti come il Napoli, ma soprattutto a +8 su Como e Roma: la Champions si avvicina. L’Hellas, invece, resta a quota 18 ed è a un passo dalla retrocessione.

H.Verona – Milan

Verona (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oygeoke (21′ Lirola), Akpa Akpro (19′ st Al Musrati), Gagliardini (38′ st Lovric), Bradaric (1′ st Vermesan); Belghali, Bernède (37′ st Isaac); Orban. In panchina.: Perilli, Toniolo, Frese, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. All.: Sammarco

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (18′ st Saelemaekers), Fofana (18′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao (18′ st Gimenez), Pulisic (35′ st Nkunku).In panchina.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Loftus-Cheek, Füllkrug, Odogu, Jashari. All.: Allegri

Gol: 41 Rabiot

Arbitro: Chiffi