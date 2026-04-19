Calcio Serie C – Il Novara perde in casa contro il Cittadella e saluta le speranze playoff

Novara ( Novara – Cittadella 0-1) – Il Novara Fc in casa al Piola” perde 1 – 0 contro il Cittadella dopo aver sprecato diverse occasioni da rete . Novara Fc subito a rischio all’inizio quando al 4’ un diagonale rasoterra di D’Alessio finsce a lambire il palo alla destra di Boseggia. Al 13’punzione dai venti metri di Lanini diretta nel sette della porta ma Saro si distende e devia in angolo. Sugli sviluppi del corner ci prova in rovesciata Di Cosmo ma la palla passa di poco sopra la traversa. Al 20’ ci prova ancora Lanini con un diagonale che termina sul fondo. Al 27’ Da Graca si libera bene in area e fa partire un tiro che sfiora la base del palo. Al 34’ Cittadella in vantaggio. Pavan, libero a centro area, batte Boseggia con un tiro rasoterra. La reazione azzurra non incide per i troppi errori in fase di ultimo passaggio. Il primo tempo termina sul risultato di 0 – 1 a favore degli ospiti.La ripresa vede il Novara Fc cercare subito il pareggio ma il Cittadella è ben coperto e gli azzurri faticano a trovare spazi. Al 11’ buona opportunità in area per Agyemang ma il pallone va alto. Al 17’ ci prova Lanini ma il suo tiro va sul fondo. L’assedio novarese alla porta avversaria è infruttuoso. I giocatori del Cittadella sono colti da una epidemia di crampi e sono continuamente a terra con il gioco interrotto. Nel recupero Saro vola a togliere dal sette un tiro di Donadio mandando la palla in corner. Finisce con la vittoria del Cittadella e l’addio ai sogni di play off del Novara Fc.

Novara – Cittadella

Novara: 1 Boseggia, 3 Lartey (46′ 2 Scarpetta), 7 Lanini (64′ 17 Dell’Erba), 8 Di Cosmo, 11 Ledonne (78′ 10 Donadio), 19 Collodel (VC) (86′ 21 Ranieri), 20 Da Graca, 26 Lorenzini (C), 70 Valdesi (78′ 23 Morosini), 72 Agyemang, 99 Basso. In panchina: 12 Rossetti, 32 Andreotti, 4 Malaspina, 6 Citi, 9 Alberti, 36 Arboscello, 65 Cortese, 71 D’Alessio. Allenatore: Andrea Dossena

Cittadella: 23 Saro, 4 Angeli, 7 Anastasia (59′ 32 Ghezzi), 8 Amatucci (VC) (69′ 16 Vita), 10 Casolari, 14 Criasele, 18 Pavan (C) (79′ 17 Perretta)i, 19 D’Alessio, 21 Rabbi, 40 Gobbato (79′ 44 Gatti), 91 Falcinelli (69′ 90 Bunino). In panchina: 67 Lotto, 2 Salvi, 5 Barberis, 25 Cecchetto, 28 Rizza, 36 Zilio, 77 Ihnatov, 99 Castelli. Allenatore: Manuel Iori

Gol: 34′ Pavan

Arbitro: Sig. Giorgio Di Cicco di Lanciano