Calcio Serie C – La Pro Vercelli vince ma oramai i playoff sono irraggiungibili

Vercelli ( Pro Vercelli – Ospitaletto 1-0) – La Pro Vercelli ritrova la vittoria quando, per la classifica, non serve più. I contemporanei successi di Albinoleffe, Arzignano Valchiampo (prossimo avversario delle Bianche Casacche) e Giana Erminio, hanno reso irraggiungibile la soglia del decimo posto, l’ultimo disponibile per i playoff promozione, scivolata a 4 punti di distacco a 90′ dal termine. L’1-0 all’Ospitaletto firmato Antonio Satriano, spedisce i Leoni a quota 36, con Albinoleffe e Arzignano ora a 50. Questo significa che la sfida di sabato sera (25 Aprile alle 20,30) in trasferta (allo stadio “Tommaso Dal Molin”), sarà l’ultima della stagione per i giocatori di mister Michele Santoni. Passando appena due minuti ed è ancora Pro: discesa sulla corsia destra di Perotti, sfera in area per Jean-Guy Akpa Akpro, la cui conclusione viene respinto; successivamente, sul pallone si avventa Asane Sow, ma anche la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia Arancioblù.Al 39′ la Pro Vercelli reclama un calcio di rigore: Casali spintona Perotti in area proprio sotto gli occhi dell’arbitro Mattia Maresca, che non fischia. Santoni gioca comunque la card FVS e, il fischietto di Napoli non torna indietro rispetto alla sua prima decisione, apparsa comunque erronea: la spinta c’era eccome. Poco prima del duplice fischio, clamorosa occasione per l’Ospitaletto: Bertoli approfitta di un enorme buco a centrocampo della Pro ma, presentatosi tutto solo davanti alla porta, si fa scippare la palla in uscita da Livieri. Nella ripresa, la Pro Vercelli cresce d’intensità e trova la rete al 58′: cross basso dalla destra di Jean-Guy Akpa Akpro e girata vincente al limite dell’area piccola da parte di Satriano, al suo primo centro in maglia bianca.

Pro Vercelli – Opsitaletto

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Perotti (20′ st Burruano), Marchetti, Regonesi (31′ st Carosso), Piran; Iotti, El Bouchataoui, Boufandar (20′ st Coccolo); J.G. Akpa Akpro (37′ st O. Sow), Satriano (20′ st Comi), A. Sow. In panchina. Rosin, Del Favero, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Pino, Zacchera, Clemente. All. Santoni.

Ospitaletto (4-4-2): Cortese; Gualandris, Sina, Nessi, Casali (41′ st Maffioletti); Guarneri (21′ st′ Mondini), Ievoli (21′ st Maucci), Panatti, Messaggi; Torri (21′ st Gobbi), Bertoli (35′ st Pavanello). In panchina. Mundi, Sonzogni, Regazzetti, Sinn, Contessi, Tornaghi. All. Quaresmini.

Gol: st 13′ Satriano .

Arbitro: Mattia Maresca di Napoli.