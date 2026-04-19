Calcio Serie C – Pari per 0-0 tra Pianese e Juventus U23

Piancastagnaio ( Pianese – Juventus u23 0-0) – La Juventus Next Gen torna dalla trasferta toscana con uno 0-0 che lascia un po’ di amaro in bocca. Contro una Pianese solida e ben organizzata, i Bianconeri costruiscono diverse occasioni ma non riescono a trovare il gol che avrebbe potuto indirizzare la gara. Una partita a ritmi bassi, con fiammate improvvise e un secondo tempo in cui la squadra di Brambilla ha provato a cambiare passo senza però trovare la zampata vincente. La prima frazione di gioco si apre con una fisiologica fase di studio, interrotta al 12′ dalla prima fiammata dei padroni di casa: Fabrizi attacca la profondità, resiste a una carica e penetra in area, ma il suo mancino viene neutralizzato da una tempestiva uscita dell’estremo difensore ospite Mangiapoco. l 31′, la Pianese va a un passo dal vantaggio: Mangiapoco compie un grande intervento su un tiro dal limite di Bertini, la sfera giunge a Proietto che tenta il controcross, ma è decisiva la deviazione sulla linea di porta di Van Aarle, provvidenziale nell’anticipare Bellini. Al rientro dagli spogliatoi, la compagine toscana riprende in mano le redini del gioco. Dopo un insidioso cross di Bertini non sfruttato dagli attaccanti, al 4′ è Amey a sfiorare l’1-0 con un imperioso stacco di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trovando l’attenta distensione in presa di Mangiapoco. La risposta della formazione piemontese non si fa attendere e arriva al 7′ con Puczka, la cui conclusione ravvicinata viene sventata da un ottimo tuffo di Filippis, preludio a un colpo di testa alto di Gil Puche sul corner successivo.Nel segmento conclusivo dell’incontro, la Pianese intensifica i propri sforzi alla ricerca del gol vittoria, ma si scontra con l’attenta organizzazione difensiva avversaria. L’ultima grande opportunità per i padroni di casa si registra al 24′, quando un preciso traversone mancino di Bertini pesca l’inserimento di Fabrizi, il cui colpo di testa si spegne sul fondo di un soffio. J

Pianese – Juventus U23

Pianese: Filippis E., Masetti L., Gorelli M., Amey W., Tirelli M., Bertini M., Simeoni L., Proietto F. (dal 30′ st Coccia L.), Sussi C., Fabrizi L. (dal 42′ st Ongaro E.), Bellini L.. In panchina: Balde M., Bigiarini D., Coccia L., Colombo M., Ercolani L., Ianesi S., Jasharovski A., Nespola M., Nicastro M., Ongaro E., Peli L., Reali A., Spinosa L., Vigiani L., Xhani K.

Juventus U23: Mangiapoco S., Savio F., Gil J., van Aarle S., Pagnucco F., Macca F. (dal 29′ st Gunduz T.), Faticanti G., Puczka D., Anghele L. (dal 21′ st Licina A.), Cerri L. (dal 21′ st Oboavwoduo J.), Guerra S. (dal 29′ st Deme S.). In panchina: Amaradio L., Bruno L., Cudrig N., Deme S., Fuscaldo M., Gunduz T., Licina A., Mazur P., Oboavwoduo J., Owusu A., Verde F.

Arbitro: Leone di Barletta