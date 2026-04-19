Calcio Serie C – Sconfitta in casa del Bra contro la Ternana: finisce 1-2

Sestri Levante ( Bra – Ternana 1-2) – Al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante il gol che consente di tornare al successo pieno (che mancava da 6 turni) arriva all’ultimo assalto, con un velenoso calcio piazzato di Leonardi da posizione decentrata. Nella fase finale del primo tempo la Ternana si era portata in vantaggio nella fase finale del primo tempo con Pettinari (assist di Pagliari innescato da una grande giocata di Aramu) e il Bra aveva pareggiato grazie a un malinteso Capuano-Morlupo, vedi autogol del capitano su retropassaggio ravvicinato al portiere.Pronti via e subito (3′) lavoro per l’FVS, chiamato dalla panchina del Bra per un fallo di mano in area di Maestrelli, a seguito di un’uscita non perfetta di Morlupo. Il direttore di gara lascia correre. Ancora Ternana al 28′, stavolta con uno splendido tiro a giro di Orellana che di sinistro trova l’incrocio dei pali. Renzetti si supera con deviazione in angolo. La superiorità della Ternana si concretizza al 40′: delizioso lob di Aramu, da fermo, per Pagliari, inseritosi in area avversaria. Sponda di testa del terzino rossoverde per l’accorrente Pettinari che scarica un destro imparabile. Triangolo perfettamente riuscito e di ottima fattura.Al secondo minuto di recupero un’incredibile autorete di Capuano permette al Bra di trovare un insperato pareggio: su una palla scodellata in area senza alcuna pretesa, il capitano della Ternana sbaglia il retropassaggio per Morlupo, incapace di metterci una pezza. La palla ballonzola lentamente oltre la riga di porta e si deposita in fondo alla rete. Quando la gara sembra instradata verso un noioso pareggio, davanti a pochi intimi , Leonardi trova il gol della vittoria ad un minuto dalla fine, con un tiro direttamente da punizione. Traiettoria beffarda da posizione vicina alla porta ma assai defilata, con la palla che passa tra una selva di gambe avversarie e beffa un Renzetti in colpevole ritardo sul tuffo.

Bra – Ternana

Bra (3-5-1-1): Renzetti; Sganzerla, De Santis, Fiordaliso; Maressa (33’ st Akammadu), La Marca, Brambilla (20’ st Campedelli), Lionetti, Milani; Capac (20’ st Tuzza); Sinani.In panchina.: Franzini, Menicucci, Lia, Rottensteiner, Pretato, Armstrong, Corsi, Rabuffi, Miculi, Baldini. All.: Nisticò.

Ternana (4-3-1-2): Morlupo; Donati, Maestrelli, Capuano (20’ st Meccariello), Pagliari; Orellana, Tripi, Garetto; Aramu; Pettinari (34’ st Leonardi), Ferrante (20’ st Panico). In panchina.: Vitali, Kurti, McJannet, Kerrigan, Bruti, Ndrecka. All.: Fazio.

Gol: 40’ pt Pettinari, 47’ pt Capuano (aut.), 45’ st Leonardi

Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato