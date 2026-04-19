Calcio Serie D – Il Derthona va ko a Varese ed entra nella zona playout

Varese ( Varese – Derthona 1-0) – Sconfitta pesante per il Derthona all’Ossola di Varese e situazione di classifica che si fa davvero preoccupante ora per i leoncelli. I bianconeri infatti vengono scavalcati in un sul colpo sia dal Club Milano che dal Celle Varazze ed ora con 38 lunghezze hanno solo 4 punti di vantaggio sull’Asti che con 34 punti chiude la graduatoria delle squadre ancora in corsa per salvarsi mentre Lavagnese e NovaRomentin sono già in Eccellenza. La salvezza passa dallo scontro diretto di domenica prossima con l’Imperia, ex squadra di Buttu, e dall’ultima giornata in casa del Saluzzo che non dovrebbe più avere nulla da chiedere alla stagione. . Entrambe le squadre si presentano alla sfida con tante assenze ma i varesotti dalla loro hanno una panchina molto più profonda e riescono meglio a sopperire alle assenze rispetto ad un Derthona che deve fare a meno di uomini fondamentali ed ha solo giovani in panchina. Il Varese parte forte e dopo una punizione di Palesi al 4’, passa in vantaggio quando sono passati solo 5’ minuti grazie ad un bel goal in pallonetto di testa di Tentoni lasciato colpevolmente solo fra De Simone e Arcidiacono. Il Derthona fatica a reagire ed a creare gioco e nella prima frazione non riesce ad impensierire il portiere di casa, tranne che con un tiro di De Simone, anzi è Cizza che salva il raddoppio su Guarini. Ad inizio ripresa l’occasione è sulla testa di Buongiorno ma Bugli si supera e con un miracolo evita il pari ma poi l’espulsione di Arcidiacono per doppio giallo poco prima della mezzora permette ai padroni di casa di portare comodamente in porto la vittoria.

Varese – Derthona

Varese (4-3-2-1): Bugli; Agnelli, Costante, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, De Ponti, Palesi; Guerini Tentoni (26′ st Marangon); Pliscovaz (46′ st Bianchi). In panchina: Borgia, Montonati, Marelli, Fabris, Secondo, Del Signore, Vaghi. All.: Ciceri

Derthona (4-4-2): Cizza; De Simone, Gilli, Arcidiacono, Gagliardi; Perez, Gerbino, Disegni, Tocila (33′ st Ferrauto); Taverna; Buongiorno. In panchina: Mandrino, Atzeni, Screpis, Mocanu, Patti, Pici, Santoro. All.: Buttu.

Gol: 4′ pt Tentoni

Arbitro: Merlino di Pontedera (D’Amico e Renda)