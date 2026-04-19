Calcio Serie D – La Valenzana batte la Lavagnese e conquista la salvezza matematica in serie D

Valenza (. Valenza Mado – Lavagnese 2-0) – La Valenzana resta dov’è tornata con tanta fatica. E lo fa nel modo migliore possibile: vincendo, convincendo e festeggiando davanti ai propri tifosi. Il 2-0 alla Lavagnese consegna infatti ai rossoblù la salvezza matematica in Serie D con due giornate d’anticipo, traguardo di grande valore per una squadra rientrata quest’anno nel campionato nazionale dopo un’attesa lunga 24 anni. Una domenica perfetta per la formazione di mister Luca Pellegrini, capace di offrire una prestazione solida e autorevole contro un’avversaria esperta. A sbloccare la gara è stato Sammouni, al suo primo gol in maglia rossoblù, prima del sigillo finale di Doria, glaciale dal dischetto. Al triplice fischio è esplosa la gioia del gruppo, della società e del pubblico rossoblù. Un risultato che il club ha celebrato anche con un messaggio chiaro: “Non ci muoviamo da qui”, slogan scelto per accompagnare il raggiungimento della salvezza aritmetica.Dopo ventiquattro anni per tornare, la Valenzana aveva un solo compito: restare. Lo ha fatto con due giornate d’anticipo. E con pieno merito.

Valenzana Mado – Lavagnese

Valenzana Mado: 1 Sattanino, 2 Sammouni (61′ Ciliberto), 4 Chelli, 7 Greco, 8 Malone, 9 Lusha (74′ Massaro), 10 Doria (61′ West), 19 Ciletta, 21 Palazzolo, 23 Venneri, 24 Borgna. In panchina: 22 Losa, 3 Ceccarini, 14 Torre, 18 Amato, 25 Toniato, 27 Carnovale. All. Pellegrini

Lavagnese: 22 Bodrato, 2 Ghigliotti, 3 Piccioli (15′ Di Giorgio), 5 Gabelli (60′ Albisetti), 8 Romanengo (79′ Marconi), 9 D’Antoni, 10 Lombardi, 18 Reali, 19 Oneto (56′ D’Aniello), 23 Berardi, 25 Vannucci (55′ Camiciottoli). In panchina: 1 Gragnoli, 7 Garibotto, 24 Fantinati, 28 Battistini. All. Scotto

Gol: pt 37′ Sammouni, 44′ Doria