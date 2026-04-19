Calcio Serie D – Vittoria che riapre la lotta salvezza: l’Asti batte 1-2 il Sestri Levante

Sestri Levante ( Sestri Levante – Asti 1-2) – L’Asti si regala una domenica di altissimo valore e rilancia con forza la propria corsa salvezza. Sul campo del Sestri Levante, formazione di vertice e avversario tutt’altro che semplice, i biancorossi conquistano un successo di enorme peso specifico vincendo 2-1 e tenendo viva la possibilità di evitare i playout. Una vittoria che vale molto più dei tre punti. Perché blinda innanzitutto la zona spareggi, ma soprattutto lascia ancora aperto uno spiraglio verso la salvezza diretta, oggi distante quattro lunghezze dal Celle Varazze quando mancano due giornate al termine del campionato. Complicata, certamente. Ma non impossibile. Il vantaggio arriva al 32’ del primo tempo con Isoldi, bravo a concretizzare una prima frazione giocata con ordine e intensità. Un gol che indirizza la sfida e premia l’atteggiamento dei galletti. Nella ripresa l’Asti riparte con la stessa determinazione e trova subito il raddoppio. Al 48’ è Garcia Magnelli a firmare il 2-0, mettendo in discesa una gara che sembrava ormai sotto controllo. Il Sestri Levante, però, reagisce immediatamente e cinque minuti più tardi accorcia con Klimavicius, riaprendo tutto. Ora la classifica continua a imporre prudenza: il margine da recuperare resta significativo e il destino non è interamente nelle mani dell’Asti. Ma il successo di Sestri Levante cambia il clima e restituisce slancio a una squadra che sembrava costretta a pensare soltanto ai playout. Due giornate ancora da giocare, sei punti in palio e una missione difficile da completare. L’Asti, però, ha dimostrato di esserci ancora. E dopo un colpo del genere, nessuno può permettersi di considerarla fuori dai giochi.

Sestri Levante – Asti

A.S.D. Asti: Brustolin, Ropolo, Toma (65’ Larotonda), Gjura, Isoldi, Bresciani (75’ Sacco),Gatto, Toldo (75’ Mazzucco), Soplantai, Garcia Magnelli, Podestà (88’ Cirillo). In panchina: Costantino, Larotonda, Bonora, Cussotto, Altomonte, Cirillo, Mazzucco, Mancini. Mister: Buglio Francesco

Sestri Levante: Tozaj, Tarantola (50’ Raggio Garibaldi), Pane, Piazza, Salducco, Ferretti (65’ Pio Loco), Garzia, Attuoni (81’ Maccioni), Klimavicius, Anzalone, Lunghi. In panchina: Mazzadi, Lamberi, Masini, Mallamace, Raggio Garibaldi, Annaloro, Pio Loco, Maccioni, Pastore. Allenatore: Ruvo Alberto

Gol: 32’ Isoldi, 48’ Garcia Magnelli, 53’ Klimavicius

Terna arbitrale: Edoardo Panici (Aprilia)