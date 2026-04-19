Pallacanestro Serie A – L’Olimpia Milano travolge Napoli e si prepara al meglio per i playoff

Milano ( Olimpia Milano – Basket Napoli 125-97) – Larghissima vittoria dell’EA7 Emporio Armani Milano nel penultimo appuntamento casalingo prima della post-season: l’Olimpia aggiorna il record di squadra di punti segnati in stagione imponendosi sulla Guerri Napoli per 125-97. Partita virtualmente chiusa già all’intervallo (63-43), ma Milano continua ad accelerate e tocca quota 100 alla fine del terzo periodo.Cento punti a fine terzo quarto, con una tripla di Pippo Ricci a bruciare la sirena. +43 al 32′ (massimo vantaggio sul 108-65) e 125 alla fine, nuovo record stagionale di squadra per punti segnati. Con l’Europa ormai archiviata da tempo e lo scorso weekend di riposo in campionato, Milano si divora Napoli nel penultimo appuntamento casalingo della regular-season preparandosi al meglio per il big-match del 26 aprile con la Reyer, che assegnerà, con molta probabilità, la testa di serie #3 nel tabellone dei playoff.Bastano le dimensioni del punteggio finale per descrivere il senso di una partita che vive di un contesto agonistico molto scarno. Napoli regge un quarto accettando di giocare a ritmo alto, contatti minimi e intensità difensiva risibile. Ma è quasi ovvio che la maggior qualità dell’Olimpia sia destinata a emergere con il trascorrere dei minuti. Senza quasi forzare, ma vivendo di ciò che concede un’avversaria morbidissima, Milano segna 71 punti nei due periodi centrali, banchettando a piacimento in ogni situazione tattica.

Olimpia Milano – Basket Napoli

Parziali: 29-27/34-16/37-18/25-36

Milano: Ellis 8, Nebo 9, Brooks 10, LeDay 16, Shields 17; Ceccato 3, Tonut 3, Ricci 11, Mannion 14, Bolmaro 24, Guduric 8, Diop 2. All.: Poeta.

Napoli: Mitrou-Long 14, Faggian 7, Whaley 8, Doyle 13, Totè 15; Flagg 7, El-Amin 13, Caruso 3, Bolton 17. N.e.: Esposito, Ferrara, Gloria. All.: Repesa.