Pallacanestro Serie A2 – Reale Mutua Torino vince su Sella Cento: ultimo match casalingo mai in discussione

Torino ( Basket Torino – Cento 80 -69) – La Reale Mutua Basket Torino chiude il proprio percorso interno della stagione regolare con una vittoria convincente, superando 80-69 la Sella Benedetto XIV Cento domenica 19 aprile al Pala Gianni Asti. Un successo che consolida la posizione dei gialloblù in classifica, attualmente 12-13° con 15 vittorie e 19 sconfitte (30 punti), in piena corsa per l’accesso ai play-in della Serie A2 LNP. Di fronte, una Sella Cento già matematicamente destinata ai playout e alla ricerca di ritmo e fiducia. L’ultimo atto interno rappresenta per Torino un’occasione importante dal punto di vista emotivo: salutare il pubblico del Pala Gianni Asti con una prestazione all’altezza della situazione.a Reale Mutua Basket Torino saluta il Pala Gianni Asti con una prestazione convincente, consolidando il proprio posizionamento nei play-in della Serie A2 Old Wild West. L’11 punti di scarto riflette il dominio costruito nel terzo quarto, dove la difesa gialloblù ha soffocato i tentativi di rimonta di una Sella Cento apparsa priva di soluzioni offensive alternative. Robert Allen ha incarnato il ruolo di trascinatore, seguito dalla solidità di Macio Teague e dall’ingresso in grande spolvero di Matteo Severini, il quale ha saputo gestire i ritmi e disegnare giocate importanti.Con due giornate rimaste prima della fase cruciale, Torino (15-19, 30 punti) insegue il decimo posto di Cremona (distante due lunghezze) per assicurarsi il fattore campo nel primo turno play-in.

Basket Torino – Cento

Parziali: 23-18, 21-16, 22-18, 14-17

Reale Mutua Torino: Macio Teague 23 (5/9, 3/6), Robert Allen 17 (3/9, 2/4), Matteo Schina 12 (3/4, 2/5), Federico Massone 11 (3/11, 1/2), Giovanni Severini 9 (0/0, 3/6), Davide Bruttini 4 (2/3, 0/0), Matteo Ghirlanda 2 (0/0, 0/3), Lorenzo Tortu’ 2 (1/3, 0/1), Success Eruke 0 (0/1, 0/0), Umberto Stazzonelli 0 (0/3, 0/1). Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 44 14 + 30 (Robert Allen 13) – Assist: 14 (Robert Allen 4)

Sella Cento: Gabe Devoe 29 (2/10, 7/9), Edoardo Tiberti 12 (5/6, 0/0), Stacy Davis iv 9 (3/14, 0/4), Massimiliano Moretti 8 (4/8, 0/0), Nicolas Tanfoglio 7 (1/1, 1/6), Luca Conti 2 (1/1, 0/2), Gianmarco Arletti 2 (1/3, 0/1), Matteo Montano 0 (0/1, 0/3), Abdel Fall 0 (0/1, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 39 14 + 25 (Massimiliano Moretti 8) – Assist: 9 (Gabe Devoe 6)