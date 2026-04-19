Pallacanestro Serie A2 -Urania Milano ferma la Sebastiani Rieti: finisce 88-83

Milano (Urania Mlano – Real Sebastiani Rieti 88-83) – ll’Allianz Cloud gli amarantocelesti, spesso avanti nel punteggio, si fanno superare dai padroni di casa nell’ultimo quarto, dove arriva lo strappo decisivo: termina 88-83. La sblocca Piunti da tre, Morse and one, 3-3. Botta e risposta e dopo 5 minuti sialo 9-12. Due di Hogue, tre di D’Almeida, 12-14. Quattro consecutivi di Milano, 16-14. Due per parte, 18-16. Termina 21-18 il primo periodo. Cinque per Milano, Rieti pareggia con Pascolo 26-26. Rieti passa avanti sul 29-30. Rieti cerca di prendere un po’ di margine e ad 1:44 dall’intervallo lungo gli amarantocelesti sono avanti 32-38. In un battibaleno Milano accorcia e si porta a meno uno, 37-38. Il primo tempo termina 39-41. Inizio sprint nel terzo quarto, 47-52. Cinque Urania, due di Rieti, 52-54. Due liberi di Gentile per un nuovo pari, 54-54. Due di Morgillo ma Rieti risponde con due bombe, Guariglia prima Perry poi, 56-60. Ancora Gentile a metterne due, 58-60. Mian da tre 58-63. Il terzo quarto termina 61-63. Si rientra per l’ultimo quarto con due di Morgillo e Morse e tre di Piccin, 65-66. Sabatini porta avanti i suoi con quattro punti, 69-66. Perry da tre impatta, 69-69. Due di Piccin che segna dalla media, Morgillo e Sabatini rimettono avanti l’Urania, 73-71. Morse schiaccia, 75-71. Urania va a +6 Perry ne appoggia due, 77-73. Morse fa 2/2 e Milano va a due possessi di distanza. Amato spara da tre, 82-73. Perry penetra e segna, 82-75. Udom da tre, 82-78. Perry perde palla e Sabatini in contropiede va a depositare due punti a 34.4 dalla fine siamo 84-78. Il punteggio finale dice 88-83 per i padroni di casa.



Urania Milano – Real Sebastiani Rieti

Parziali: 21-18/18-23/22-22/27-20

Urania Milano: 6 Amato, 34 Cavallero, 13 D’Almeida, 5 Gentile, 22 Morse, 14 Bracale, 25 Lasagni, 18 Lomartire, 7 Lupusor, 36 Morgillo, 11 Rashed, 43 Sabatini. Coach Cardani

Real Sebastiani Rieti: 22 Hogue, 29 Milan, 5 Palumbo, 2 Piunti, 27 Udom, 1 Bogliardi, 8 Guariglia, 7 Pascolo, 11 Perry, 13 Piccin. Coach: Crosariol