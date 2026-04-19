Pallacanestro Serie B interregionale – Gulliver Derthona sconfitto a Gallarate: finisce 91-85

Gallarate ( Gallarate Basket – Gulliver Derthona 91-85) – Il Gulliver Derthona cede in trasferta nel finale contro Gallarate.
Le due squadre restano incollate, ma allo scadere del primo tempo arriva la tripla dei padroni di casa che vale il vantaggio.
Nella ripresa i Leoni provano a restare in scia, mentre Gallarate spinge per allungare. Nell’ultimo quarto Jošović dalla lunetta firma il +2 dopo un parziale di 12-3 dei bianconeri. Ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere: Gallarate piazza il controparziale decisivo che chiude i conti. Sabato 25 Aprile alle 20:30 ultimo appuntamento casalingo delle prima fase per la Serie B Interregionale contro 7 Laghi Gazzada.
Gallarate Basket – Gulliver Derthona
Parziali: 24-26, 24-21, 19-17, 24-21
𝐆𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞: Beretta, Meier 8, Veronesi 8, Clerici 18, Albique 9, Chinellato, Ciccarelli 12, Romanò 13, Lunardi 8, Lynch-Daniels 25. All. Allegretti
𝐃𝐞𝐫𝐭𝐡𝐨𝐧𝐚: Di Meo 8, Fogliato, Bottelli 26 (7/14 da due, 3/5 da tre, 4 ast), Bresciani, Borasi, Chikal, Pisati 4, Bellinaso 18, Coulibaly 2, Bordoni, Josovic 19 (6/10 ai tl, 3/5 da tre, 14 reb, 4 ast), Taverna 8. All. Talpo, Ass. Fanaletti