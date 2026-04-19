Pallacanestro Serie B – Vicenza scappa via nel primo tempo e si sbarazza del Monferrato Basket

Vicenza ( Energia Vicenza – Monferrato Basket 98-78) – In una fase finale di stagione decisamente positiva per i ragazzi di coach Corbani, che hanno consolidato la terz’ultima posizione in classifica e giocano ora con leggerezza e sfrontatezza, la Novipiù MB affronta in trasferta i biancorossi di Vicenza. I veneti, guidati da coach Ghirelli, stanno vivendo una stagione piuttosto altalenante nonostante un organico, sulla carta, di tutto rispetto e sono reduci da una sconfitta a fil di sirena contro l’altra piemontese del girone, la Paffoni Omegna. Non è presente in distinta per i rossoblu l’argentino Zanzottera per una botta al ginocchio subita nel precedente incontro con Lumezzane. Il primo tempo al “Palasport Città di Vicenza” è di quelli che lasciano poco spazio; Pisano sfugge a ogni marcatura, Vanin è granitico nel pitturato e Da Campo un cecchino inplacabile da tre. La S4, dopo 20’ di gioco, doppia nel punteggio la MB. Il secondo tempo diventa poco più di una formalità. Vicenza inizia a tirare da tre con poca costruzione, la MB cerca minuti da Fiusco e Mossi tenendo Martinoni a riposo in vista dei prossimi play-out. Il penultimo confronto della regular season termina senza sorprese o acuti con il punteggio di 98-78.

Energia Vicenza – Monferrato Basket

Parziali: 25-10; 49-24; 73-50

S4 Energia Vicenza: Pisano 17 (6/9, 1/3), Carr 16 (7/10), Da Campo 14 (0/4, 4/5), Preti 11 (2/4, 2/4), Vanin 8 (3/5), Marangoni 8 (3/4, 0/2), Beretta 7 (1/1, 1/3), Marchet 6 (0/3, 2/4), Mazzuoccolo 6 (3/3), Gasparin 4 (2/4), Rossi 1 (0/1), Turra 0. All. Ghirelli.

Monferrato Basket.: Marcucci 16 (6/7, 0/4), Rupil 16 (2/3, 2/5), Fiusco 12 (1/5, 3/3), Dia 8 (4/7), Guerra 6 (1/2, 1/1), satwna 5 (1/4, 0/1), Mossi 5 (1/1, 1/3), Giulietti 4 (2/3, 0/1), Martinoni 2 (1/4, 0/2), Quaroni 2 (1/1), D’Ambrosio Angelillo 2 (1/1, 0/1), Flueras (0/1). All. Corbani.